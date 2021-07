Governo de SP autoriza duplicação da SP-255 na região de Barra Bonita e Jaú

O trecho contemplado vai do km 155,770 ao km 179,600, de Jaú a Barra Bonita

Da Redação

O Governador João Doria esteve em Jaú nesta quinta-feira (1º) para acompanhar o início das obras de duplicação de 23,8 km da rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255). Doria também anunciou investimentos em estradas vicinais, aporte de recursos do Programa Nossa Casa – Apoio, que somam R$ 7 milhões, para fomentar a construção de 700 moradias em Jaú e em Pederneiras, entregou ônibus escolares e participou da audiência pública sobre a criação da microrregião de Jaú.

“São muito importantes as vantagens e os benefícios desta microrregião e o que vai gerar de facilidades não só para Jaú, como para o conjunto de cidades que gravitam aqui em torno. Vai facilitar o acesso a investimentos, a financiamentos, a programas de educação, de saúde, de segurança pública, de habitação popular e outros programas institucionais, proteção à população mais vulnerável da região, programas de cultura, turismo e lazer”, afirmou Doria.

O trecho contemplado vai do km 155,770 ao km 179,600, de Jaú a Barra Bonita, e contará com a implantação de dois dispositivos de retorno, um no km 161+250m e outro no km 167+610m, resultando no investimento de R$ 136,34 milhões aportados pela iniciativa privada.

O investimento é de R$ 136,3 milhões, aportados pela iniciativa privada, e as melhorias beneficiarão diretamente cerca de 7 mil usuários que trafegam diariamente por este trecho da rodovia. Serão gerados 380 postos de trabalho. A previsão de término das obras é até o fim de 2024.

Além desta obra, está em andamento a duplicação de outro trecho da SP-255, o da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre Bocaina e Jaú, do km 137,95 ao 147,300, com implantação de dispositivos no km 138 e no km 142+530. A previsão de término é até o fim de 2022, com investimento de R$ 50 milhões e 200 postos de trabalho gerados.

As obras são de responsabilidade da concessionária Via Paulista, que administra o corredor viário, sob a regulação da ARTESP – Agência de Transportes do Estado de São Paulo. Com a modernização, as rodovias terão maior segurança e fluidez no tráfego, reduzindo os riscos de acidentes, principalmente as colisões frontais. Além disso, a nova infraestrutura trará ganhos de mobilidade e logística também no transporte de cargas, o que beneficiará economicamente os municípios por onde passa a malha concedida. Esse lote terá 275 km de duplicação ao longo do contrato.

Novas Estradas Vicinais

Durante o evento, por meio do Programa Novas Estradas Vicinais, fase 2, o Governador autorizou obras de modernização em quatro estradas vicinais da região, em um total de 64 km. O investimento é de mais de R$ 35 milhões, financiados pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Serão beneficiados os municípios de Bocaina, Bariri, Jaú e Pederneiras.