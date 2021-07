Polo Cuesta apresenta projetos ao Turismo do Estado

Um dos projetos apresentados é o de nova sinalização com totens em todas as entradas do Polo Cuesta

Da Redação

O Polo Cuesta, representado por seu diretor executivo, Thiago Donini, e Luana Reis, secretária de Turismo de Paranapanema, esteve em reunião na capital nesta quarta-feira (30) com Vanilson Fickert, assessor técnico da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.

No encontro, o consórcio pode apresentar os projetos da atual gestão (2021-2022) e se colocar a disposição ao pleito de novos recursos a serem investidos no turismo das nove cidades da região (Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel).

Um dos projetos apresentados é o de nova sinalização com totens em todas as entradas do Polo Cuesta, bem como os investimentos que têm sido feitos em comunicação e marketing. O consórcio também demonstrou interesse em apresentar projetos a outros programas do Estado como o Rotas Cênicas e o Investe SP.

“Também iremos pleitear recursos para o Plano Diretor de Turismo Regional, um documento norteador para o desenvolvimento estratégico das nove cidades do Polo Cuesta. Saímos desta reunião bastante animados pela abertura e possibilidades dadas pela secretaria do Estado. Estamos confiantes de que possamos colher bons frutos no futuro”, afirma o diretor do consórcio.