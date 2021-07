São Manuel vacinará população de 38 e 39 anos a partir desta sexta (2)

Imunização ocorrerá no Poliesportivo e na Estação Ferroviária

Da Redação

A Administração Municipal através da equipe de vacinação da Vigilância Epidemiológica da Diretoria de Saúde irá prosseguir com imunização da primeira dose da vacina contra o Covid-19, para as pessoas com 38-39 anos de idade, com a distribuição de 300 senhas/dia, na sexta-feira, dia 2, no Poliesportivo e na Estação Ferroviária, das 9hs às 15 horas, com a distribuição de 150 senhas para cada local.

No sábado, dia 3, a vacinação da faixa etária de 38-39 prossegue somente no Poliesportivo, das 9 às 15 horas, com a distribuição de 200 senhas.

Também prossegue nos dois postos de vacinação, sem a limitação de senhas, as vacinações da primeira e segunda doses para os demais grupos de pessoas já iniciados, tais como: Gestantes e Puérperas sem comorbidades, Pessoas com Deficiência Física, Intelectual ou Sensorial (conforme Plano Nacional de Imunização), professores e funcionários das redes municipal, estadual e privada, com 18 anos ou mais de idade e ainda 45 anos ou mais de idade.

No sábado, a segunda dose poderá ser tomada somente no Poliesportivo.