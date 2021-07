Sebrae oferece curso gratuito sobre fabricação de bolos e sobremesas

Aulas presenciais acontecem de 21 de julho a 16 de agosto em Avaré; vagas são limitadas

Da Redação

Estão abertas as inscrições para o curso “Fabrique e venda sobremesas e bolos no pote”. A capacitação gratuita do Empreenda Rápido é promovida pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Avaré (Acia).

As aulas acontecem de 21 de julho a 16 de agosto, às segundas e quartas-feiras, das 13 às 17 horas, no Centro Social Urbano localizado na Rua Professor Amorim, nº 01, no Conjunto Habitacional Egydio Martins da Costa (Plimec).

Há apenas 16 vagas disponíveis. A programação inclui noções básicas de fabricação, higiene pessoal, segurança no trabalho, balanceamento de receitas e técnicas de manuseio de fornos.

Os participantes também vão aprender sobre armazenamento e transporte de insumos e produtos acabados, processo de produção de sobremesas, produção de bolos e envase em embalagens individuais.

Além da parte técnica, o curso prevê orientações sobre gestão do negócio.

Inscrição

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia localizada na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580, no centro).

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Outras informações pelo telefone (14) 3732-1923.