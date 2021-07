Botucatu: mais um tamanduá-bandeira é morto atropelado na Gastão Dal Farra

Acidente envolveu uma moto e caminhonete

Da Redação

Acidente por volta das 19 horas desta sexta-feira, 2 de julho, provocou morte de mais um tamanduá-bandeira e feriu um motociclista na Rodovia Gastão Dal Farra, em Botucatu.

Segundo consta, o animal- uma fêmea-, atravessava a pista na rodovia, pelas proximidades da Demétrio, quando a moto atingiu o animal.

Populares tentaram socorrer o tamanduá-bandeira, mas uma caminhonete passou por cima do animal.

O Resgate foi acionado para socorrer o motoqueiro que teve fratura em uma das pernas.

Na Rodovia há placas que alertam sobre a travessia de tamanduás. A colocação deu-se após casos de atropelamento de outros animais da espécie.

Nas proximidades ocorre a construção da futura represa do Rio Pardo, no antigo complexo do Véu da Noiva.