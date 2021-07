Botucatu tem oito doses de vacinas vencidas da Astrazeneca aplicadas em moradores

A maior parte das doses aplicadas fora do prazo útil foi no CSI, na Boa Vista

Oito doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 vencidas foram aplicadas em moradores de Botucatu, conforme levantamento publicado nesta sexta-feira, 2 de julho, pela Folha de S.Paulo, com base em dados oficiais do Ministério da Saúde. Ao todo, mais de 26 mil doses fora do prazo de efeito foram injetadas durante a campanha em 1.532 municípios brasileiros.

A maior parte das doses aplicadas fora do prazo útil foi na Unidade Básica de Saúde Edmundo de Oliveira (CSI, na Boa Vista) com 5 doses aplicadas em 29 de março; seguido pelo Hospital das Clínicas de Botucatu, Hospital Unimed e Unidade da Vila dos Lavradores, com uma única aplicação cada. Todas as aplicações ocorreram em abril.

As doses não integraram a campanha de vacinação em massa realizada no dia 16 de maio, que integra a pesquisa de efetividade do imunizante. Na oportunidade, mais de 65 mil botucatuenses de 18 a 60 anos receberam a primeira dose do imunizante.

A Secretaria de Saúde de Botucatu ainda não havia se manifestado sobre o assunto.

Os lotes com prazo fora da validade foram:

4120Z001 expirou em 29/03 (no caso das 5 doses do CSI)

4120Z004 expirou em 13/04 (no caso do Hospital das Clínicas de Botucatu, unidade da Vila dos Lavradores e Hospital Unimed)

4120Z005 expirou em 14/04

CTMAV505 expirou em 30/04

CTMAV506 expirou em 31/05

CTMAV520 expirou em 31/05

4120Z025 expirou em 04/06

Quem tiver recebido uma dose de um desses oito lotes de AstraZeneca após a data de validade deve procurar uma unidade de saúde para orientações. Segundo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, quem tomou imunizante fora da validade precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose aplicara erroneamente.

Confira os locais de aplicação e a quantidade em Botucatu: