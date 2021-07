Distrito de Anhumas deverá receber melhorias estruturais nos próximos meses

Anhumas possui atividades voltadas ao plantio de laranja, eucalipto e pecuária

Embora possua aproximadamente 148 mil habitantes, Botucatu é uma das maiores cidades em extensão territorial do Estado de São Paulo. Entre os distritos que compõem a Cidade está o de Anhumas, na baixada serrana.

Com aproximadamente 1 mil habitantes, o local deverá receber em breve melhorias em sua infraestrutura.

Representantes das Secretarias de Infraestrutura e Participação Popular, e da Zeladoria Municipal se reuniram com o subprefeito de Anhumas, Nivaldo Pontes, para elencar as necessidades do local.

“Verificamos algumas necessidades que sanadas vão melhorar a vida dos moradores de Anhumas. Vamos coloca-las em nosso cronograma para execução. Também ficamos felizes em ver o esforço que já tem sido feito no bairro através do subprefeito Nivaldo, e das equipes da Frente de Trabalho que com certeza estão zelando muito bem daqui”, afirmou o Secretário Municipal de Participação Popular e Comunicação, André Rogério Barbosa – Curumim.

Anhumas possui importante presença de produtores rurais com atividades voltadas ao plantio de laranja, eucalipto e pecuária.