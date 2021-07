Prefeitura de Botucatu confirma aplicação de 5 doses vencidas da Astrazeneca; moradores serão convocados para nova imunização

Nenhuma das doses vencidas integrou a campanha de imunização em massa ocorrida em maio

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu convocará cinco moradores para reaplicação das doses da vacina da Covid-19 da Astrazeneca, após constatação de que alguns lotes do imunizantes estavam vencidos. A informação foi levantada nesta sexta-feira, 2 de julho, pela Folha de S.Paulo com base em dados do Ministério da Saúde.

Reportagem aponta que a Cidade teria recebido 8 doses em lotes cujo prazos de validade teriam expirado. O Poder Público, no entanto, confirma que apenas cinco foram aplicadas em moradores, todas no Centro Saúde I, na Boa Vista, cujo lote é de número 4120Z001, com aplicação e expiração em 29 de março.

Por meio de nota oficial, a Prefeitura ressalta que os cinco moradores serão contatados e convocados para nova aplicação. Quanto às outras doses, que teriam sido aplicadas no Hospital das clínicas, no Centro Saúde Escola na vila dos Lavradores e no Hospital Unimed, ” demais não se encontram em registros da Secretaria Municipal de Saúde, o que pode configurar erro na digitação”, conforme posicionamento do Poder Público.

Nenhuma das doses vencidas integrou a campanha de imunização em massa ocorrida em 16 de maio, que teve justamente o uso da AstraZeneca. Na opotunidade, mais de 80 mil moradores acima de 18 anos receberam o imjunizante no estudo que avalia a efetividade do mesmo.

Confira a nota oficial.

A Prefeitura de Botucatu informa que das 8 doses informadas pela reportagem, apenas 5 foram aplicadas em pacientes da Cidade, que serão convocados para terem a dose repetida. As demais não se encontram em registros da Secretaria Municipal de Saúde, o que pode configurar erro na digitação. Segundo recomendação do Ministério da Saúde, a aplicação de dose vencida não é prejudicial à saúde, porém pode não conferir proteção adequada contra a COVID-19, sendo orientada nova aplicação após 28 dias.

