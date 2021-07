São Manuel afirma que 7 doses de vacinas vencidas da Astrazeneca não foram aplicadas

Prefeitura de São Manuel ressalta que nenhuma dose vencida foi aplicada em morador

Da Redação

Matéria da Folha de S.Paulo com base em dados do Ministério da Saúde informa que 26 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzidas pela Astrazeneca foram aplicadas em todo o país. Entre os municípios, São Manuel figuraria entre os que receberam o produto fora do prazo de uso, sendo 7 doses.

Os lotes seriam os CTMAV501, com vencimento em 30 de abril (com seis aplicações), e o CTMAV505, vencimento em 31 de maio, com uma aplicação. As injeções seriam na UBS COHAB I.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Manuel ressalta que nenhuma dose vencida foi aplicada em morador. Frisou que “a Diretoria Municipal de Saúde afirma que houve erro ao digitar as informações das vacinas aplicadas e que não recebeu esses lotes para a vacinação. O lote pode ser conferido na carteira individual de vacinação que cada pessoa imunizada recebe”.

Salienta ainda que as pessoas podem conferir o lote dos imunizantes na carteira de vacinação. ” a orientação e o procedimento é que ao receber os lotes das vacinas, a Vigilância Epidemiológica do Município verifique a validade antes do uso do frasco de uma vacina, inclusive com documentos técnicos com todas as condutas necessárias. Todas as grades são distribuídas dentro do prazo de validade.”, conclui a nota.