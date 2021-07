Bauru inicia vacinação da população em situação de rua, coletores de lixo, fiscais e agentes de trânsito

Escolha dos novos públicos para a aplicação da vacina levou em consideração os critérios do Plano Nacional de Imunização

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, começou nesta semana a aplicação da vacina contra a Covid-19 em novos públicos, como população em situação de rua, coletores de lixo, agentes de trânsito e fiscais da Seplan.

A ampliação foi possível com a chegada de mais doses de vacina, portanto, sem comprometer a imunização dos demais públicos oque já estão na campanha, como pessoas com 38 anos ou mais, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente e comorbidade.

A escolha dos novos públicos para a aplicação da vacina levou em consideração os critérios do Plano Nacional de Imunização (PNI), e também a exposição destas categorias ao vírus da Covid-19, o que contribui tanto para a proteção destas pessoas quanto da sociedade como um todo. Os novos públicos inseridos na campanha estão recebendo as vacinas disponíveis no momento da aplicação.

No caso específico dos moradores em situação de rua, está sendo aplicada a vacina Janssen, que é de dose única, pois há mais dificuldade em assegurar a segunda dose a estas pessoas, pois muitas delas mudam constantemente de local, uma vez que não possuem endereço fixo.

APLICAÇÃO

A vacinação dos novos públicos começou na terça-feira (29), com a vacinação de pessoas em situação de rua, que continuou nos dias seguintes. Até esta quinta-feira (1), 52 pessoas em situação de rua foram imunizadas, pela equipe do Consultório de Rua da Secretaria de Saúde, com apoio do Centro POP da Sebes.

Ainda na quinta-feira, também foi aplicada a vacina em fiscais da Seplan, que atuam diretamente na fiscalização para o controle da pandemia, como em festas clandestinas. Nos próximos dias, serão vacinadas as equipes da coleta de lixo da Emdurb, com a aplicação de doses de vacina em coletores de lixo e motoristas dos caminhões da coleta.

No caso dos fiscais da Seplan e das equipes da coleta da Emdurb, parte já tinha recebido a vacina pelos critérios de idade ou comorbidade, e agora os demais profissionais serão vacinados. Nos próximos dias, também está prevista a vacinação dos agentes de trânsito do GOT, da Emdurb.