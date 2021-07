Botucatu: casos de Covid-19 caem 81% em um mês

Foram 189 novos casos durante a semana

Da Redação

Botucatu continua em sua tendência de queda no registro de novos casos de Covid-19, conforme aponta levantamento da Secretaria Municipal de Saúde divulgado neste sábado, 3 de julho. Foram 189 novos casos durante a semana.

O valor registrado de 27 de junho a 3 de julho representa queda de 33,21% do período anterior, quando ocorreram 283 casos entre 20 e 26 de junho. No entanto, a diminuição chega a ser de 81% se comparado com o período de 6 a 12 de junho, quando foram 988 novas infecções pelo vírus, sendo considerada a mais contagiosa da pandemia.

Botucatu tem 16.565 casos confirmados da enfermidade desde o início da pandemia. Até o momento, 62 moradores estão internados para tratamento em hospitais, com outros 231 estando em quarentena domiciliar obrigatória. A pandemia ainda matou 265 pessoas na Cidade.