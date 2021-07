Botucatu tem novo ato contra o governo Bolsonaro

Manifestação integrou mobilização nacional

Da Redação

Botucatu recebeu na tarde deste sábado, 3 de julho, mais um protesto de repúdio ao governo Jair Bolsonaro (sem partido). Ato integrou mobilização nacional promovida em mais de 200 cidades brasileiras.

Manifestantes pediam o impeachment de Bolsonaro, maior apuração do Senado Federal na CPI da Pandemia, bem com a manutenção do auxílio emergencial e de programas sociais.

Concentração ocorreu no Largo São José respeitando os protocolos sanitários, com distanciamento, bem como uso de máscara de proteção e álcool em gel.

Manifestantes promoveram uma passeata pela Avenida Dom Lúcio, com a dispersão no Largo do Paratodos.

O protesto deste sábado teve organização do Movimento Brasil Popular, integrado com partidos políticos, movimentos sociais e populares.