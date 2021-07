Secretaria de Saúde de Botucatu afirma que reviu dados sobre vacinas e que não aplicou doses vencidas

Secretaria diz que situação se trata de erro de digitação dos lotes

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu ressaltou neste sábado, 3 de julho, que nenhum imunizante da AstraZeneca supostamente vencido foi aplicado em moradores.

Constatação deu-se após análise dos dados de todas as pessoas imunizadas antes da campanha em massa, realizada em 16 de maio.

Segundo reportagem e levantamento da Folha de S.Paulo, oito doses vencidas da marca teriam sido injetadas em botucatuenses. Inicialmente o Poder Público havia confirmado que cinco doses foram usadas no Centro de Saúde 1, na Boa Vista.

Agora, a Secretaria de Saúde frisa que “se tratava de erros de digitação no registro dessas doses no sistema” e que “nenhuma dose de vacina vencida foi aplicada no Município”.

Após esse trabalho, a Vigilância Sanitária estadual foi informada para retificação dos dados e descarta qualquer ação como nova aplicação de vacinas.

A AstraZeneca é a marca mais usada em Botucatu na Campanha de vacinação contra a Covid-19, sendo inclusive a escolhida para uma pesquisa de efetividade que consistiu na aplicação de mais de 80 mil doses em maio.

Confira a nota oficial da Prefeitura