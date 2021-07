Briga familiar termina com tentativa de homicídio; pai esfaqueia o filho

Fato ocorreu na tarde deste domingo, 4 de julho, em uma casa na Vila Jardim

Da Redação

Uma discussão terminou com um homem de 30 anos gravemente ferido após receber facadas desferidas pelo próprio pai.

O fato ocorreu na tarde deste domingo, 4 de julho, em uma casa na Vila Jardim, em Botucatu, sendo atendido pela Guarda Civil Municipal (GCM).

No local os agentes encontraram a vítima no chão, tentando estancar o ferimento na altura do tórax. Consciente, precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas após atendimento inicial do SAMU.

O autor da facada, o pai de 53 anos, estava no quintal da casa e indagado, admitiu ter discutido com o filho e posteriormente usado a faca para ferir o mesmo.

O homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial para apuração dos fatos. Ja a vítima permanece em observação até o início da noite deste domingo.