Medicina da Unesp Botucatu realiza matrícula e aplica vacina contra Covid em seus novos alunos

Estudantes receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Da Redação

Através da Seção Técnica de Graduação (STG), a Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB-Unesp) recebeu os alunos ingressantes dos cursos de Medicina (90) e de Enfermagem (30) para efetivarem a matrícula presencial para o ano letivo de 2021. A recepção aconteceu na sexta-feira, 2 de julho, na Central de Aulas com acesso controlado e cumprindo todas as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19.

Os estudantes foram atendidos em várias salas, de forma individualizada. Para evitar aglomerações, entre 8h30 às 9h00 foram atendidos os 30 alunos do curso de Enfermagem e na sequência os alunos de Medicina, divididos em três grupos de 30. As turmas também participaram de uma atividade presencial no NEAD.TIS com o professor Rodrigo Scarano. “Agradeço à organização pela oportunidade de estar com alunos em sala de aula. Depois de mais de um ano em atividades didáticas remotas, estar perto deles, mesmo que em pequenos grupos, foi muito especial”, afirma o docente.

A grande novidade neste ano é que, após efetuarem a matrícula, os estudantes receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Essa ação foi coordenada pela equipe do Centro de Saúde Escola com apoio do Departamento de Enfermagem. Todo o processo aconteceu de forma ágil e foi finalizado com sucesso em poucas horas. “É um momento marcante na vida dos alunos. Começamos a construir um vínculo, já que a partir de agora todos os registros da passagem deles pela universidade estarão aqui conosco. Alguns já conhecíamos, mas apenas de forma virtual. Poder recebê-los presencialmente é uma grande alegria”, afirma Fernando Alberto Lecioli, da Seção Técnica de Graduação.

A diretora da Faculdade de Medicina, Professora Associada Maria Cristina Pereira Lima, fez questão de dar as boas-vindas aos novos alunos. Segundo ela, o acolhimento é uma das marcas da instituição. “Como em qualquer agregado humano, temos diferenças entre professores, diferenças de pensamento, diferenças ideológicas, mas nossa escola tem como marca acolher bem. Temos clareza que o acolhimento que é dado ao aluno é algo que se transmite e permitirá que eles, enquanto profissionais, ofereçam a seus pacientes ao longo da vida”.

A dirigente não esconde a emoção pela chegada dos novos alunos.“Já havíamos ficado emocionadas no primeiro contato com os alunos pela internet. Mas hoje, escutar o burburinho deles, dá vida ao nosso prédio. A chegada deles é quando a universidade se renova, com novos sonhos, novos desafios, novas histórias. É um momento muito emocionante, ainda mais com a pandemia por conta de estarmos com muitas atividades à distância. O campus que eles visitavam virtualmente hoje ganha concretude. Hoje começa um vínculo afetivo com o curso e a instituição”.

Para a vice-diretora da FMB, Professora Titular Jacqueline Costa Teixeira Caramori, o céu azul da manhã fria de inverno compôs o cenário perfeito para um dia tão especial. “Brinquei com eles que o céu é de verdade porque eles dizem estar apaixonados pelo lugar. Nossa paisagem é muito bonita. Eles estão encantados e felizes com o acolhimento. Só pedimos que eles tenham paciência porque estamos em um processo de construção e esperamos, em breve, dar uma resposta quanto ao retorno presencial definitivo das nossas atividades”.

Caramori afirma que a pandemia tem testado a capacidade de adaptação da instituição. “A reforma promovida em nosso currículo foi para trazer para o começo do curso atividades mais práticas. Com a pandemia fomos obrigados a nos adaptar, combinando o ensino remoto com alguns momentos planejados para o presencial. Mas nada que comprometa a qualidade do ensino que oferecemos aos nossos alunos. Há um calendário semanal que ocupa o tempo deles integralmente”.