Projeto de apicultor beneficia produtores de Botucatu

A apicultura desempenha um papel de grande importância em diversos países do mundo, e no Brasil esta atividade se destaca como uma fonte alternativa de emprego e renda em comunidades de todas as regiões do país, graças a sua flora diversificada e à variedade climática.

Além dos benefícios sociais e econômicos, a atividade apícola auxilia na conservação dos ecossistemas, pois as abelhas atuam como agente polinizador de cerca de 80% das plantas existentes. E é por reconhecer a relevância e os impactos positivos desta atividade que a Eucatex desenvolve, há mais de uma década, o Projeto Apicultura.

A empresa desenvolve, desde 2004, o projeto de criação de abelhas, conhecido como Projeto Apicultura, por meio do qual valoriza o potencial da atividade no Brasil e apoia apicultores locais ao longo de mais de 15 anos de parceria.

Ao todo, mais de 260 toneladas de mel foram produzidas nos últimos sete anos de trabalho, em cerca de 11.000 hectares de pasto apícola fornecido pela empresa aos parceiros. “Ter a comunidade integrada nas regiões que estamos inseridos é um dos nossos princípios fundamentais e esse projeto exemplifica bem esse preceito da Eucatex”, reforça a supervisora do meio ambiente da unidade Florestal de Botucatu (SP), Luísa Pereira Marques.

Além disso, a atividade atua no conceito e prática de gerar florestas renováveis de alta produtividade, e valores, respeitando o ser humano e suas individualidades e incentivando a criatividade e o empreendedorismo, uma vez que, atualmente, a iniciativa favorece a geração de renda para quase 20 famílias de comunidades rurais do entorno das florestas da Eucatex nas regiões dos municípios de Salto e Botucatu (SP), onde estão inseridas as unidades fabris e unidades de manejo florestal do Grupo.

Para garantir a saúde e segurança dos apicultores e de todos os envolvidos nas atividades, a empresa promove, periodicamente, curso em parceria com a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). A iniciativa traz ainda a oportunidade de demonstrar as novidades da pesquisa na apicultura e abre espaço para que as famílias envolvidas no Projeto Apicultura possam interagir e compartilhar sobre sua área de atuação.