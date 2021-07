Toninho Sanches, aos 73, encerra viagem de 11 dias a pé entre Botucatu a Ribeirão Preto

Aventura durou 11 dias com Sanches percorrendo as principais rodovias

Da Redação

O empresário botucatuense Toninho Sanches encerrou neste domingo, 4 de julho, uma jornada de mais de 230 quilômetros entre Botucatu e Ribeirão Preto, a pé. A motivação foi uma visita familiar, mas que preferiu fazer de uma forma inusitada.

A aventura durou 11 dias com Sanches, de 73 anos, percorrendo as principais rodovias que conectam as duas cidades. Para se ter uma ideia, uma viagem de carro tendo estes destinos dura cerca de três horas, sempre no período diurno. O botucatuenses fez em torno de 20 quilômetros por dia, com mais de 6 horas de caminhadas diárias. As pernoites ocorriam em hotéis nas beiras da estrada. Foi com uma mochila contendo roupas, moringa, um chinelo e a bota da caminhada.

Um dos locais que mais lhe chamou a atenção foi a cidade de Dumont, fundada por familiares de Santos Dumont, brasileiro responsável pela invenção do avião. “Termino mais uma experiência de vida. Foram 11dias de muitas descobertas pelos locais que visitei. Também pude exercitar meus medos, cansaço, solidão, saudades, desapego de conviver com poucas roupas. Foi possível conhecer pessoas com histórias de vida fantásticas”, relatou a amigos e familiares.

Sanches enfrentou dias de intenso frio onde os termômetros chegaram a mínimas de 3 graus no interior paulista. Nem mesmo este desafio fez com que desistisse da jornada, a qual considerou espiritual. “Sair do conforto de nosso lar. E aceitar o que se apresenta no momento. Acredito estar muito melhor agora fisicamente por poder exercitar meu condicionamento físico todos os dias. Espiritualmente tive tempo de meditar o quanto sou grato pela saúde, disciplina e determinação que habita em mim”, frisou o empresário.

Toninho é conhecido por promover roteiros e caminhadas pela região com seu grupo Papa-Trilhas. Devido a pandemia as atividades foram paralisadas. Não é a primeira vez que o botucatuense faz uma empreitada do tipo. Em 1999 fez o tradicional caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, levou 34 dias para percorrer 830 quilômetros. Também percorreu Botucatu a Aparecida do Norte em 21 dias.

O empresário pretende ficar em Ribeirão Preto nesta semana e fará o trajeto de retorno a Botucatu de ônibus.