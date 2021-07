Avaré tem 4 novas mortes pela Covid-19; vítimas possuiam idades de 35 a 86 anos

Da Redação

A Secretaria Municipal da Saúde de Avaré confirma a morte, nesta segunda-feira (5), de quatro moradores vitimados pela Covid-19, sendo dois homens, de 35 e 56 anos, bem como de duas mulheres, de 52 e 86 anos. Cidade chega a 238 óbitos desde o início da pandemia.

Além disso, são 10.107 casos confirmados, 9658 curados, 176 em isolamento domiciliar, 26 pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Avaré (22 internados na Ala 5 e 4 pacientes internados na Ala 1), 9 pacientes internados em outros municípios.

Taxa de ocupação de leitos para Covid-19 em Avaré:

UTI com 12 leitos ocupados (total de 15) e Enfermaria com 15 leitos ocupados (total de 16). Não há pacientes no Pronto Socorro aguardando vaga para internação na Santa Casa.

Além da disponibilização diária no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré e no Facebook, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov. br/index.php/coronavirus