Banda Municipal fará apresentações em hospitais em homenagem a profissionais e pacientes

Da Redação

Iniciativa da Banda Municipal de Botucatu vai aquecer e levar um pouco de carinho e música a profissionais da e pacientes que estão internados. A Banda fará uma série de apresentações em hospitais de Botucatu nesta terça-feira, 06, respeitando, obviamente, todos os protocolos de saúde e prevenção à Covid-19.

As apresentações ocorrerão em formato compacto de no máximo 10 minutos, nos seguintes hospitais de Botucatu:

19h30: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (Rubião Júnior)

20h15: Hospital da Unimed

20h50: Hospital do Bairro (Vila dos Lavradores)

“Um pouco de esperança e alegria, para compensar os dias de intensas lutas pela vida. São exatamente esses bons sentimentos que a nossa Banda quer compartilhar com os profissionais da saúde, com todas as equipes que estão trabalhando nos hospitais e com os pacientes”, afirma a Secretária Municipal de Cultura, Cris Cury Ramos.

Desde o início da pandemia, a Banda Municipal de Botucatu mantém os ensaios, seja de forma virtual ou de forma presencial, especialmente após a primeira dose da vacina e com a observância de todos os cuidados de higiene e distanciamento.