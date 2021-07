Caio apresenta a 5º geração do Apache, ônibus mais comercializado da marca

Apache VIP passa de 2500 mm a 2550 mm e 70 mm de espaço interno

Da Redação

A Caio, empresa fabricante de ônibus apresentou a nova geração de seu ônibus urbano Apache VIP. Vários itens do foram desenvolvidos por empresas que fazem parte do Grupo Caio, como Fiberbus (peças de fibras e compósitos), Inbrasp (fabricante de peças de plásticos automotivas), Tecglass (fabricante de vidros temperados) e GR3 (centro de distribuição de alumínio).

A funcionalidade é um dos pontos de destaque do Apache VIP, com itens repensados para oferecer ainda mais durabilidade, facilidade de manutenção e economia. Um exemplo são os para-choques traseiro e dianteiro tripartidos, com as ponteiras redimensionadas para facilidade na manutenção.

“O acesso ao itinerário também foi otimizado e agora a manutenção pode ser feita pela parte interna do ônibus, de maneira mais rápida e fácil. A central elétrica teve seu espaço ampliado; com isso, melhoramos o acesso à manutenção e ganhamos mais espaço para inserir componentes de tecnologia embarcada. Cada componente foi estudado e agregado ao modelo, pensando na praticidade e na redução de custos que envolve um veículo parado na garagem para manutenção”, explicam os gerentes de engenharia, João Roberto dos Santos, e de métodos e processos, Anthony Espitia.

O novo conceito das caixas de porta, separadas da cortina de vento, tornou o item ainda mais leve e de fácil acesso à manutenção e limpeza. O mesmo conceito se aplica ao duto de ar condicionado, com placas removíveis.

O Apache VIP de cara nova

O design externo foi totalmente redesenhado, ganhando linhas ainda mais marcantes e limpas, tendência no mercado automotivo. O conjunto óptico dianteiro em full LED traz a assinatura exclusiva da marca. O layout das grades também traz formato exclusivo, traduzindo ainda mais personalidade ao veículo.

A lanterna traseira, também em LED, possui efeito homogêneo e desenho que envolve as laterais, conferindo imponência e sofisticação ao modelo.

Os espelhos retrovisores estão mais robustos e o para-brisa, com nova curvatura, oferece melhor visão para o motorista. As portas de acesso foram reposicionadas, para melhor alinhamento com a lateral da carroceria, proporcionando ganho estético e de espaço interno.

Mais espaço interno

O Apache VIP teve um ganho de 50 mm de largura externa, passando de 2500 mm a 2550 mm e 70 mm de espaço interno, passando de 2.360mm a 2.430 mm, possibilitando maior lotação. Essa melhoria, resultado de testes estruturais e de materiais, não impactou no peso do veículo, que se manteve o mesmo comparado à geração anterior.

Os testes estruturais foram realizados de forma digital, com uso de inteligência artificial e em campo de provas, comprovando a eficiência da estrutura robusta do Apache VIP, desenvolvida com conceito otimizado.

As poltronas trazem novos padrões de cores e texturas, em materiais que permitem rápida e eficiente higienização. Nos itens internos foram incorporadas novas tonalidades, seguindo o novo conceito das Cores de Transição, definição surgida na Europa com o objetivo de tornar mais clean e visualmente mais confortável, o ambiente interno dos veículos usados no transporte urbano.