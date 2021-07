Prefeitura de Bauru abre processo seletivo para auxiliar de serviços gerais

Contratações serão por prazo determinado de 180 dias

Da Redação

A Prefeitura de Bauru vai publicar, no Diário Oficial desta terça-feira (6), o edital de abertura do processo seletivo simplificado para contratação de auxiliar de serviços gerais, com o propósito de atender demandas urgentes e excepcionais de diversas secretarias.

As contratações serão por prazo determinado de 180 dias, com jornada semanal de 40 horas, sem possibilidade de prorrogação. A remuneração mensal será de R$ 1.354,99, além de R$ 500,00 de vale-compra.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br, na área de ‘Concursos’, das 0h do dia 29 de julho até às 23h do dia 3 de agosto de 2021, pelo horário de Brasília/DF.

As inscrições serão gratuitas, a escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental incompleto e serão considerados os seguintes critérios para classificação: maior idade, comprovação de realização de 90 horas de serviços voluntários nos 12 meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição, e maior número de filhos.

Os interessados poderão acessar o edital completo no site da Prefeitura de Bauru, no endereço eletrônico www.bauru.sp.gov.br (Edital nº 01/2021 – Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal Emergencial “Pandemia da Covid-19’).

Em caso de dúvidas, as pessoas poderão entrar em contato com a Secretaria da Administração – Departamento de Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1207, 3235-1208, 3235-1076, 3235-1081 ou pelo e-mail processoseletivo@bauru.sp.gov.br.