Prefeito de Avaré solicita que Sabesp assuma abastecimento em bairros da represa

Da Redação

O prefeito Jô Silvestre se reuniu com representantes da Sabesp na manhã de segunda-feira, 6, para discutir a possibilidade de a concessionária de água e esgoto assumir o tratamento de água e esgoto em bairros localizados à margem da Represa Jurumirim.

Participaram do encontro a procuradora do município Ana Curiati, o superintendente Ulisses Andrade e o diretor regional Jorge Narciso, ambos ligados à autarquia.

As negociações envolvem inicialmente os bairros Ponta dos Cambarás e Miramar. A previsão é incluir outras localidades no cronograma assim que o acordo entre concessionária e Prefeitura for assinado.

Marco regulatório

Também foi discutida a necessidade de atualização do contrato entre o município e a Sabesp à luz do novo Marco Regulatório do Saneamento, aprovado em 2020.

A etapa é necessária para que a autarquia possa formalmente assumir o abastecimento em loteamentos próximos à Represa Jurumirim.