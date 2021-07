Professor da Unesp de Botucatu é indicado à Real Academia de Farmácia da Espanha

Trajetória – Benedito Barraviera é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP (1977), especialista em Medicina Tropical pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1979), Mestre e Doutor em Medicina Interna pela UNESP. Professor Livre-Docente e Titular de Infectologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP.

É pesquisador do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da UNESP (CEVAP), editor-emérito do The Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases e Professor Titular de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP. Tem experiência em Toxinologia, Medicina Tropical, Pesquisa Clínica e Editoração científica atuando principalmente nas seguintes Disciplinas: Moléstias Infecciosas e Parasitárias, Toxinologia (acidentes com animais peçonhentos), Pesquisa clínica (ensaios clínicos), Educação a distância e Editoração científica.

Foi fundador e Diretor do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da UNESP (Diretor em 1993-1997, 2006-2014 e 2018-2021), Pró-Reitor de Extensão Universitária (2001-2004) e Presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC (2008-2012). A partir de 2005 tornou-se coordenador do Grupo de Pesquisa em Toxinologia certificado pela Unesp e CNPq.

A partir de 2014 aprovou e tornou-se Vice coordenador do National Institute of Science and Technology of Wildlife Science Center (WSC). Coordenou dois ensaios clínicos fase I/II denominados respectivamente: Uso do selante heterólogo de fibrina no tratamento de úlceras venosas crônicas e Uso do novo soro antiapílico no tratamento de múltiplas picadas de abelhas africanizadas Apis mellifera.

Estes dois bioprodutos vêm sendo desenvolvidos há mais de 20 anos em parceria com o Instituto Vital Brazil do Rio de Janeiro. Em 2019 foi indicado e empossado como Membro Titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em 2020 tornou-se Pesquisador II do CNPq e em 2021 torna-se Correspondiente Extranjero de la Real Academia Nacional de Farmacia (RANF) de España.