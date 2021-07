Unesp define calendário para o Vestibular 2022

O exame da primeira fase acontecerá nos dias 14 e 15 de novembro de 2021

Da Redação

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) definiu as datas dos principais eventos do Vestibular 2022. O período de inscrições será de 8 de setembro a 7 de outubro de 2021, pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). Os pedidos de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição deverão ser feitos de 31 de agosto a 7 de setembro, também na página da Vunesp.

O exame da primeira fase acontecerá nos dias 14 e 15 de novembro de 2021, um domingo e uma segunda-feira. O primeiro dia de prova será específico para candidatos dos cursos da área de biológicas, geralmente metade do total de candidatos do Vestibular Unesp. A prova de 15 de novembro, o segundo dia de exame, será para os inscritos nas carreiras de exatas e humanidades, além dos treineiros. A divisão dos candidatos é uma das medidas de combate à pandemia de Covid-19.

Os candidatos habilitados e convocados para a segunda fase farão nova prova em 19 de dezembro de 2021, dia único, um domingo. No exame para ingresso em 2021, as provas foram aplicadas para 80.476 candidatos em 35 cidades, sendo 31 destas no Estado de São Paulo.

O resultado final do Vestibular Unesp 2022 será divulgado em 27 de janeiro do próximo ano. Os câmpus estão localizados nas seguintes cidades: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

O Sistema de Reserva de Vagas para a Escola Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 50% das vagas de cada curso da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, maioria entre os ingressantes desde o Vestibular Unesp 2017.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/faleconosco. Ou então acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

Sobre a Unesp

A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina, segundo os principais rankings nacionais e internacionais.

Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a Universidade tem aproximadamente 54 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). A Unesp possui cerca de 1.900 laboratórios e 34 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.

A Universidade oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos à comunidade.