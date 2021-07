USP oferece aulas de Astronomia e Geociências gratuitas para o ensino básico

Serão 30 escolas sorteadas no dia 13 de julho

Da Agência Educa Mais Brasil

Conteúdos de Astronomia, Geofísica e Meteorologia para turmas do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio estão disponíveis gratuitamente e on-line com atividades e certificado. A iniciativa é do projeto #CecíliaEmCasa e conta com a participação de estudantes do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) e do Instituto de Física (IF), ambos da Universidade de São Paulo (USP).

Para ter direito aos conteúdos os professores devem inscrever suas escolas no projeto preenchendo o formulário na internet, até o dia 11 de julho. Serão 30 vagas disponíveis e sorteadas no dia 13 de julho.

As atividades estão previstas para o início previsto para agosto, quando os participantes terão duas semanas de atividades diárias sobre temas que envolvem o sistema solar, a dinâmica meteorológica, as estrelas e os processos físicos terrestres.

Áreas de atuação da Astronomia

Com o crescente número de planetários e empresas que usam satélites de comunicação, o mercado de trabalho está buscando, cada vez mais, profissionais de Astronomia, principalmente para área acadêmica. Porém, por ser ligada à pesquisa, é uma profissão que se limita basicamente a três áreas. Confira:

Ensino: ministrar aulas de Física e Matemática no Ensino Médio. Se for um profissional com pós-graduação na área, pode dar aula de astronomia no Ensino Superior.

Divulgação: montar exibições, dar palestras difundindo os conhecimentos astronômicos e coordenar visitas a planetários e museus. Além de atuar como colaborador em revistas científicas.

Pesquisa: o profissional que escolher essa área na Astronomia pode trabalhar em universidades, observatórios e centros de pesquisas espaciais.