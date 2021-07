American Society of Animal Science premia ex-alunos da Unesp Botucatu

Entidade dos Estados Unidos é de grande relevância e impacto global na área de Zootecnia

Da Redação

Os ex-alunos do curso de Zootecnia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (F MVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, Reinaldo Fernandes Cooke e Maria Regina Cattay de Godoy e os ex-alunos do curso de Medicina Veterinária, Alice Poggi Brandão e Rodolfo de Carvalho Cardoso, estarão entre os premiados deste ano na reunião anual da ASAS (American Society of Animal Science), entidade dos Estados Unidos de grande relevância e impacto global na área de Zootecnia, a ser realizada no período de 14 a 17 de julho.

Com mais de 100 anos de existência, a ASAS congrega membros de todo o mundo, inclusive do Brasil. Todo ano a ASAS, em sua reunião anual, premia os principais pesquisadores e professionais nas diversas áreas da Ciência Animal.

Reinaldo Cooke será contemplado com o prêmio Animal Growth and Development Award (Crescimento e Desenvolvimento Animal). Na reunião da ASAS de 2020, Reinaldo também foi premiado como principal pesquisador em Animal Management (Produção Animal) e, antes disso, em 2018, recebeu o prêmio de principal jovem pesquisador (Early Career Achievement Award). Reinaldo se formou em Zootecnia pela FMVZ em 2003 e concluiu o mestrado e o doutorado em Zootecnia em 2006 e 2008, respectivamente, pela University of Florida. Atualmente, é Professor Associado no Department of Animal Science da Texas A&M University e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da FMVZ.

Maria Regina Godoy receberá este ano o prêmio como melhor jovem pesquisadora (Early Career Achievement Award), atuando na área de nutrição comparativa de animais de companhia. Em 2020, Maria Regina foi premiada como principal pesquisadora em sua área (Corbin Companion Animal Biology Award). Botucatuense, ela formou-se em Zootecnia pela FMVZ em 2003 e concluiu o mestrado em Zootecnia em 2007 na University of Illinois e o doutorado em Ciência Animal e de Alimentos, com ênfase em nutrição comparada de animais de companhia, na University of Kentucky, em 2011. Maria Regina ocupa o cargo de Professora Assistente no Department of Animal Sciences da University of Illinois.

Já Alice Poggi Brandão será premiada como principal aluna de pós-graduação em Fisiologia Animal (Wettemann Graduate Scholar in Physiology Award). Alice formou-se em Medicina Veterinária pela FMVZ em 2013 e concluiu o mestrado em Zootecnia também na FMVZ em 2015, sob a orientação do professor Reinaldo Cooke. Atualmente está realizando o doutorado na Texas A&M University, sob orientação do professor Cooke.

Rodolfo Cardoso será premiado como jovem pesquisador em destaque em Ciência Animal (Southern Section Outstanding Young Animal Scientist Award). Cardoso se formou em Medicina Veterinária pela FMVZ em 2005 e concluiu a residência na área de Reprodução Animal da FMVZ em 2007. Obteve o título de Mestre em Reprodução Animal pela FMVZ em 2009, concluiu o doutorado na Texas A&M University em 2014 e o pós-doutorado na University of Michigan em 2016. Atualmente é Professor Assistente do Department of Animal Science da Texas A&M University.

A relação dos premiados deste ano está disponível aqui.