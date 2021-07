Crédito especial para setores afetados pela pandemia é prorrogado até 30 de julho

Foram liberados R$ 100 milhões em novas linhas de crédito do Desenvolve SP e Banco do Povo

Da Redação

Foi prorrogado para 30 de julho o prazo para adesão à Linha Emergencial disponibilizada pelo Governo do Estado de São Paulo. O plano de apoio econômico, fiscal e tarifário é voltado para bares, restaurantes, academias, salões de beleza e produção de eventos em todo o território paulista.

A proposta é amenizar os efeitos das restrições que precisaram ser adotadas para conter a escalada de contaminação pelo novo coronavírus.

Para tanto, foram liberados mais de R$ 100 milhões em novas linhas de crédito do Desenvolve SP e Banco do Povo.

Juntas, as duas instituições financeiras estaduais ofereceram R$ 2 bilhões para suporte a empreendedores durante a crise sanitária.

Outras opções

Outros R$ 50 milhões são oferecidos pelo Banco do Povo em microcrédito para capital de giro. O limite é de R$ 10 mil, com taxa de juros de 0% a 0,35% ao mês, carência de 6 meses e prazo para pagamento em até 36 meses.

Além da Linha Emergencial, o programa já conta com outros R$ 50 milhões oferecidos pela linha de crédito Empreenda Mulher (parceria com o programa Empreenda Mulher que disponibiliza qualificação) e a linha de crédito Empreenda Rápido, destinada a empreendedores formais ou informais que buscam auxílio para o financiamento de itens como maquinário, equipamento, matéria-prima e produtos de estoque do negócio.