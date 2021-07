PAT de Botucatu auxiliará populares a preparar currículos

Equipe colherá as informações, produzirá o documento e já encaminhará as empresas

Da Redação

Uma nova iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho, busca auxiliar cidadãos que estão em busca do retorno ao mercado de trabalho.

Todos aqueles que sentirem dificuldade em produzir um currículo, documento que apresenta as características e qualificações profissionais de uma pessoa, poderão solicitar ajuda a equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT.

Através do telefone (14) 98177-2533, a equipe da Prefeitura colherá as informações do munícipe, produzirá o documento e já encaminhará as empresas que buscam um profissional.

“Dessa forma conseguimos auxiliar as pessoas a transmitirem de forma mais profissional suas especificações e assim se destacarem na procura por um emprego”, afirma Junot de Lara Carvalho, Secretário Municipal de Desenvolvimento.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador oferece semanalmente novas vagas de emprego, que estão disponíveis no www.botucatu.sp.gov.br.

O PAT fica na Casa do Cidadão, na Rua Dr. Cardoso de Almeida, 1001, Centro. O telefone para contato é o (14) 3815-8805.