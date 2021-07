Rodovia Gastão Dal Farra terá 2ª etapa de duplicação

Serão aproximadamente 300 metros de rodovia que terão novas dimensões

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu inicia na próxima segunda-feira, 12, as obras da 2ª etapa de duplicação da Rodovia Gastão Dal Farra. Serão aproximadamente 300 metros de rodovia que passarão a ter, além de duas pistas de 7 metros de largura cada, vias de acostamento e canteiro central.

Assim como o primeiro trecho, está prevista a implantação de uma nova rotatória, próxima ao posto de combustíveis, com objetivo de melhorar a distribuição dos veículos que seguem para bairros como Jardim Aeroporto, Cedro, Santa Maria, Maria Luiza, Jardim do Bosque I e II, Residencial Paratodos, entre outros, beneficiando diretamente mais de 20 mil pessoas que moram na região.

O primeiro passo da obra é a implantação de galerias de águas pluviais, que deve durar aproximadamente 30 dias. Depois, será a vez da duplicação da pista da Rodovia.

“Estamos dando continuidade à revitalização de uma das principais vias da Cidade. Essa obra significa mais segurança aos motoristas que trafegam naquele local, que dá acesso a muitos bairros e outros importantes locais, como Fatec, Hospital Estadual Embraer e Aeroporto”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

A obra de duplicação desse segundo trecho da Gastão terá também calçadas e iluminação através de luminárias de LED.

“Se tudo correr bem, até o fim deste ano teremos mais esta obra pronta e liberada a população. Com certeza será uma melhoria importante para a mobilidade de toda a região Sul”, finalizou Rodrigo Taborda, Secretário Municipal de Infraestrutura.

Desvios no trânsito

Para os condutores que utilizam a Rodovia Gastão Dal Farra para chegar ao Centro de Botucatu, neste início da obra não haverá alterações.

Já para quem vem do Centro e busca acessar a região do Jardim Aeroporto, as alternativas serão as vias internas do Parque Residencial 24 de Maio, e o acesso provisório paralelo a Rodovia Gastão Dal Farra. O local estará devidamente sinalizado.

A Semutran orienta os condutores a, se possível, evitarem o trânsito pelo local.