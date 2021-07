São Manuel oferece mais de 100 vagas de trabalho no setor de alimentação

Vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 100 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para se candidatar às vagas ou participar das entrevistas, devido a fase vermelha, os currículos devem ser enviados pelo e-mail patsaomanuel@sde.gov.br ou pelo Whatsapp (14) 99742-8942 informando a vaga desejada.

Auxiliar de cozinha (50 vagas – masculino e feminino): exige ensino fundamental completo e não exige experiência. Salário: piso inicial de R$ 1.195,00 + moradia + alimentação no trabalho + plano de saúde e odontológico (opcional) + seguro de vida + treinamento remunerado.

Atendente de restaurante (50 vagas – masculino e femino): exige ensino fundamental completo e não exige experiência. Salário: piso inicial de R $1.195,00 + moradia + alimentação no trabalho + plano de saúde e odontológico (opcional) + seguro de vida + treinamento remunerado.

– Para as vagas de AUXILIAR DE COZINHA, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino e não necessita experiência, mas deve ter disponibilidade para residir fora. As vagas estarão abertas até o dia 14/07 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de ATENDENTE DE RESTAURANTE, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino e não necessita experiência, mas deve ter disponibilidade para residir fora. As vagas estarão abertas até o dia 14/07 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.