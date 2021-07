São Paulo receberá 4 milhões de doses extras de vacinas contra a Covid-19

Meta é que toda a população adulta esteja protegida com ao menos uma dose até 15 de setembro

O Governador João Doria confirmou nesta quarta-feira (7) que São Paulo vai receber mais 4 milhões de doses prontas da vacina Coronavac para agilizar o PEI (Plano Estadual de Imunização) contra a COVID-19 nos 645 municípios paulistas. O lote extra começa a ser entregue já nesta quarta, com a chegada de 2,7 milhões de doses no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

“O Governo de São Paulo compra, adicionalmente, 4 milhões de doses extras para agilizar a campanha de vacinação no estado”, afirmou Doria. “Vamos antecipar o calendário de vacinação em São Paulo sem interferir no contrato do Instituto Butantan com o Brasil”, acrescentou.

A chegada das 4 milhões de doses extras para São Paulo foi viabilizada pela Secretaria de Saúde após acordo entre o Governo do Estado e a biofarmacêutica Sinovac. A segunda remessa com 1,3 milhão de vacinas deve ser entregue no próximo dia 26. As tratativas para a aquisição destas doses extras foram iniciadas em março deste ano.

O reforço no total de vacinas contra o coronavírus em São Paulo é mais uma garantia que o PEI será cumprido. A meta é que toda a população adulta dos 645 municípios paulistas esteja protegida com ao menos uma dose até o dia 15 de setembro, com possibilidade de antecipação conforme a disponibilidade de imunizantes.

Sem a necessidade de produção e envase na fábrica do Butantan, a campanha de imunização em São Paulo ganha mais velocidade com as 4 milhões de doses prontas que chegam neste mês.

Os imunizantes poderão ser usados pelas Prefeituras tanto para completar os ciclos vacinais de duas doses, como para a ampliação do público de primeira dose.