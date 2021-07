Bauru terá mutirão para aplicar vacinas contra a Influenza neste sábado (10)

Município vai liberar a aplicação da vacina para todas as pessoas interessadas

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, vai abrir 16 pontos de vacinação contra a Influenza neste sábado (10), que funcionarão das 8h às 16h. Seguindo determinação do Ministério da Saúde, o município vai liberar a aplicação da vacina para todas as pessoas interessadas, com seis meses de idade ou mais.

Portanto, neste sábado, todas as pessoas que ainda não tomaram a vacina da gripe – Influenza poderão procurar uma das unidades. A relação completa dos pontos de vacinação está abaixo. Para esta vacina, não é necessário agendamento, basta comparecer na unidade com RG e CPF, e se possível, carteira de vacinação.

As pessoas que tomaram a vacina da Covid-19 devem ainda levar a carteira onde consta a aplicação desta, pois é necessário um intervalo de 15 dias entre as vacinas. A vacina da Influenza protege da H1N1, H3N2 e Influenza B, sendo aplicada em dose única e oferecida anualmente pelo Ministério da Saúde.

ABERTURA PARA A POPULAÇÃO

Antes desta abertura ao público como um todo, a campanha, iniciada em abril, priorizou crianças de até cinco anos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência ou comorbidade, profissionais da saúde, profissionais da educação, indígenas, caminhoneiros, membros das Forças Armadas, membros das forças de segurança e salvamento, e idosos.

Como a meta de vacinação estava abaixo do esperado no País, o Ministério da Saúde abriu a aplicação da vacina a toda a população, até o encerramento das doses disponíveis em cada região. Portanto, não ocorreu entrega de novas remessas de vacina, e a Secretaria de Saúde vai trabalhar com o atual volume de doses, até encerrar o estoque.

PONTOS DE VACINAÇÃO NO SÁBADO – INFLUENZA

UBS Independência

Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Jussara/Celina

Rua Bernardino de Campos, quadra 23

UBS Centro

Rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Octávio Rasi

Rua Paulo Leivas Macalão, s/n

UBS Beija-Flor

Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1

UBS Parque Vista Alegre

Rua Jacob Corso, quadra 4

UBS Chapadão/Mendonça

Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15

UBS Nova Esperança

Rua Benedito de Abreu, s/n

UBS Gasparini

Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2

UBS Distrito de Tibiriçá

Rua Carmelo Zamataro, s/n

USF Vila Dutra

Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178

USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima

Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136

USF Nova Bauru

Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154

USF Pousada da Esperança

Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

CRMI

Rua Silvério São João, quadra 1 – Centro