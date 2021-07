Equipe integrada por alunos da FCA/Unesp vence Desafio Unicamp 2021

Time venceu na avaliação de jurados e como “melhor pitch” pelo voto popular

Da Redação

Estudantes do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, venceram o desafio Unicamp 2021, uma competição que estimula a criação de negócios a partir de tecnologias patenteadas pela Unicamp.

A edição 2021 da competição durou três meses e teve 330 participantes, divididos em 82 equipes. Na final, realizada no dia 02 de junho, as seis equipes finalistas apresentaram seus projetos em formato de pitch (técnica de apresentação concisa de um negócio inovador) e foram avaliadas por um júri. A banca de jurados foi formada por profissionais especializados do ecossistema inovador, como investidores anjos, empreendedores e membros de aceleradoras, que avaliaram os pitches e realizaram uma arguição sobre cada modelo de negócio.

Foi consagrada vencedora a equipe Re:Skin, integrada por João Lucas de Souza Rodrigues, Mariah Zajankauskas Orçati e Marina Paolacci Carunchio, graduandos de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da FCA, e Júlia Freitas Batista, graduanda em Psicologia pela PUC-SP. O time também também foi reconhecido como melhor pitch pelo voto popular entre os presentes no webinar da final.

Cada um dos integrantes da equipe com 3 mil reais, acesso por um ano à treinamentos e cursos da plataforma oferecida pela patrocinadora FM2S Educação e Consultoria, além de receberem certificados como vencedores da edição e poderem participar de um programa de pré-aceleração oferecido pela patrocinadora Baita Aceleradora.

O anúncio dos vencedores foi feito pelo professor Antonio José de Almeida Meirelles, reitor da Unicamp. “Gostaria de destacar a importância desse programa promovido pela Inova Unicamp que contribui na formação de pessoas com espírito empreendedor. São iniciativas como essa que podem potencializar nosso papel junto à sociedade”, avaliou.

Organizada anualmente pela Agência de Inovação Inova Unicamp, o evento é voltado para pessoas interessadas em receber capacitações em empreendedorismo, inovação e modelagem de negócios. Em 11 anos de realização, o evento já capacitou 3 mil pessoas em modelagem de negócios com acompanhamento de mentores empresariais e acadêmicos.

O desafio

O Desafio teve início com as equipes participantes selecionando uma patente do painel oferecido pela Unicamp e trabalhando para torná-la um negócio. A tecnologia escolhida pelo grupo integrado pelos alunos da FCA/Unesp consistiu em um biocurativo composto por um polímero natural para tratamento de feridas crônicas, desenvolvido pela professora Marisa Masumi Beppu e seu grupo de pesquisa. “Essa tecnologia é de uma membrana que permite o desenvolvimento de um biocurativo de alto desempenho com capacidade de regeneração tecidual. Sua composição é simples, proporcionando um produto a um preço mais baixo do que os disponíveis hoje no mercado. O curativo é completamente absorvido pelo organismo, dispensando trocas durante o tratamento, o que não gera resíduo hospitalar infectante e traz maior qualidade de vida ao paciente. Além disso, a membrana tem ilimitadas possibilidades de adição de fármacos e biológicos, o que permite o desenvolvimento de novos produtos versáteis e inovadores para o mercado farmacêutico e veterinário”, explica Mariah Zajankauskas Orçati.

Diante das características da tecnologia selecionada, a equipe da Unesp criou a Startup Re.Skin, cujo slogan é: “Sua pele, nosso propósito”. A professora Estela de Oliveira Lima, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Unesp, câmpus de Botucatu, colaborou como mentora para guiar os passos dos alunos. “A equipe me procurou para auxiliá-los na apresentação da proposta e na prospecção de possíveis parceiros para o desenvolvimento da tecnologia. Entramos então em contato com duas grandes empresas farmacêuticas, a Aché e o Laboratório Cristália, e também com uma joint venture de biotecnologia, a Bionovis”, relata a docente. “O contato com as empresas foi essencial para que os alunos compreendessem as demandas de mercado, além de abrir canais de comunicação com potenciais parceiros. Essa interação proporcionou a eles uma ampla visão das necessidades que uma empresa apresenta quando é apresentada a tecnologias novas, vindas, por exemplo, de Startups. Sendo assim, a Re.Skin pôde ajustar e aprimorar a apresentação da proposta, o que permitiu que a equipe se destacasse dentre as demais ”.

Para o desenvolvimento de seus projetos, os times concorrentes receberam capacitações em Lean Canvas (ferramenta para desenvolvimento de modelos de negócios), treinamentos de apresentação de pitch e mentorias com os inventores das tecnologias e profissionais do mercado de trabalho. “A participação de nossos alunos em um evento como este, somada ao reconhecimento recebido pela premiação, reforça a qualidade do nosso curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia que, embora seja novo, apresenta corpo docente de altíssima qualidade, engajado no desenvolvimento de profissionais de excelência para o mercado da biotecnologia”, analisa a professora Estela. “Nossos alunos chegarão ao mercado com grande potencial de contribuir para a implementação de novas empresas, geração de empregos e também no atendimento do mercado interno, o qual carece de novas alternativas em saúde com qualidade, segurança e baixo custo”.

Mariah expressou a satisfação da equipe Re.Skin com a premiação e com a experiência de participar do Desafio Unicamp. “Ficamos muito felizes com o resultado da competição. Durante três meses tivemos a oportunidade de aprimorar nosso modelo de negócios e conhecer pessoas que nos auxiliaram durante todo esse processo. Foi um momento de muito aprendizado e evolução para todos nós. Desde o início recebemos apoio dos nossos professores do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, o que foi essencial para chegarmos até a final. O que começou com uma ideia agora irá se tornar realidade. Estamos muito animados para prosseguir com o nosso modelo de negócios e ver a Re.Skin se tornando uma Startup”.

Confira os pitches das seis equipes finalistas do Desafio Unicamp 2021 em: https://www.youtube.com/watch?v=KXo4oYVGJFk&t=779s