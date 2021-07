Governo de SP antecipa vacinação contra COVID-19 para faixa de 37 a 39 anos

A medida é mais um passo na otimização do cronograma de vacinação

Da Redação

O Governo do Estado de São Paulo antecipou a vacinação contra COVID-19 para as pessoas com idade de 37 a 39 anos para esta quinta-feira (8). A medida agiliza em uma semana o início da imunização deste público que, antes, estava prevista para começar na próxima quinta-feira, dia 15 de julho.

A medida é mais um passo na otimização do cronograma de vacinação, por meio das estratégias de planejamento, monitoramento, distribuição e logística desenvolvidos pelo PEI (Plano Estadual de Imunização).

O calendário vigente prevê que toda a população adulta dos 645 municípios tenha recebido pelo menos uma dose até o dia 15 de setembro.

“A cada nova remessa de vacinas, damos mais um passo no nosso Plano Estadual de Imunização. Todos os adultos com 40 anos ou mais já estão com a vacinação em curso e, agora, mais uma faixa etária terá a oportunidade de se proteger contra a COVID-19”, afirma a coordenadora geral do PEI, Regiane de Paula.

A Secretaria de Estado da Saúde tem destinado semanalmente às 645 cidades as vacinas necessárias para alcançar os grupos indicados no cronograma. Somente nesta semana, os municípios receberam mais 1,6 milhão de doses destinadas a este novo público que começa hoje.

Também com foco no avanço do PEI, conforme anunciado nesta quarta-feira (7), o Governo do Estado adquiriu mais 4 milhões de doses prontas da vacina Coronavac. 2,7 milhões de doses desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos e outras 1,3 milhão devem ser entregues até o dia 26 deste mês.