Hemocentro de Botucatu tem nova coordenação

Unidade passa a ser gerenciada pela enfermeira Andrezza Castro

A partir deste mês de julho, o Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), subordinado ao Departamento de Apoio à Assistência do HCFMB, está sob nova coordenação.

A unidade passa a ser gerenciada pela enfermeira Andrezza Castro. O serviço estava sob gestão da Dra. Tamiris Dias da Silveira Lustri, médica hematologista, que permanece como vice-gerente.

O Superintendente do HCFMB, Dr. André Luis Balbi, anunciou a mudança em reunião com toda equipe na manhã desta segunda-feira, 5. O dirigente agradeceu o trabalho desenvolvido por Drª. Tamiris e ressaltou a importância da autonomia da nova gestão para o fortalecimento do serviço. “Optamos por uma nova gestão nesse momento, o que nos permite avaliar os resultados com frequência e otimizar os processos da unidade”, disse.

Dr. Cláudio Lucas Miranda, Diretor do Departamento de Apoio à Assistência do HCFMB, também mencionou a importante consolidação das atividades desenvolvidas pelo Hemocentro. “Mudanças nos ajudam a viabilizar questões técnicas, e nos deixam mais próximos e integrados para estudar as melhores estratégias, com foco na melhor assistência ao paciente”.

Andrezza fez um agradecimento pela indicação lembrando que a resiliência é uma de suas características como gestora e que pretende ouvir todos os setores do serviço para fortalecê-lo ainda mais.

Sobre o Hemocentro

É o serviço de Referência Técnica na área de hemoterapia, sendo responsável por garantir a manutenção dos estoques de sangue para sua região de abrangência. O Hemocentro participa de diferentes programas de avaliação desde sua fundação, em 1982. Além da participação na Avaliação Externa da Qualidade em Sorologia e Hemocomponentes na área de Imuno-hematologia, é unidade produtora de painel para demais serviços sob a Coordenação do Ministério da Saúde.