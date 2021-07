Pesquisa sobre interesse de modelos elétricos – Webmotors

Marcas mais mencionadas como opção de compra foram Toyota, Chevrolet e Volkswagen

Da Redação

O interesse por modelos elétricos não apareceu muito forte na pesquisa, apenas 24% comprariam um carro com esta tecnologia. As marcas mais mencionadas como opção de compra foram Toyota, Chevrolet e Volkswagen.

O que te motiva ter um carro elétrico?

Entre os interessados os 3 principais motivos são:

Menor custo por km rodado 58%

Proteger o meio ambiente 55%

Maior desempenho 23%

Por qual motivo não teria um elétrico?

Entre os desinteressados os 3 principais motivos são:

Valor dos modelos 55%

Poucos pontos de carregamento 34%

Manutenção pós garantia 16%

O financiamento é a forma de pagamento mais escolhida entre os entrevistados, 77% fariam financiamento total ou parcial do modelo. O banco mais citado como instituição financeira que apresenta as melhores condições de financiamento é o Santander com 35% das menções.

Para os interessados, como fariam o pagamento desse modelo elétrico?

Dentre os interessados, muitos utilizariam os carros seminovos, como entrada e financiamento, confira os outros motivos abaixo:



E qual instituição financeira você acredita que tenha as melhores condições de financiamento?



Abaixo as principais instituições de acordo os entrevistados