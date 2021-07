Projeto social abre inscrições para cursinho gratuito pré-Enem

O curso é on-line e estudantes de todo o país podem participar

Da Agência Educa Mais Brasil

O projeto Salvaguarda está com inscrições abertas para seu programa social preparatório para o Enem 2021 e outras provas de vestibular. A seleção é voltada para alunos da rede pública de ensino de todo o país, ou aqueles que já concluíram essa etapa de formação também em escola pública. As atividades serão virtuais e os participantes vão ter ajuda para escolher a profissão, organizar a rotina de estudos e tirar dúvidas dos conteúdos das avaliações.

As inscrições vão até o dia 1º de agosto e podem ser realizadas através do formulário eletrônico. Após a candidatura, o candidato deve aguardar o contato de um membro do projeto, via e-mail, entre os dias 3 e 4 de agosto, para marcar uma chamada em vídeo, onde será explicado como funciona o programa.

Os estudantes selecionados terão auxílio pedagógico gratuito prestados por estudantes e professores de universidades públicas do Brasil. Além disso, terão um tutor, um corretor particular de redação, informações sobre os principais processos seletivos de universidade, grupos de WhatsApp e acolhimento psicológico.

Os cursinhos denominados de pré-Enem auxiliam quem sonha em ter um bom desempenho no exame, visto que as aulas são direcionadas para a avaliação. Assim, preparam os alunos com as regras e exigências do Enem, tornando-os mais capacitados para a prova.

Cursos populares

Quem não conseguir ser contemplado com uma vaga em curso preparatório gratuito pode estudar em um cursinho pré-Enem com valor acessível. Os valores variam em cada região, sendo possível encontrar a partir de R$14 em instituições renomadas, com a bolsa de estudo do Educa Mais Brasil.

Há opções de estudar on-line para quem não quer perder tempo com deslocamento, ajustar a carga horária à sua necessidade ou, ainda, se prevenir da exposição na rua neste momento de pandemia.

Outra opção é estudar por meio do Youtube, onde diversos canais disponibilizam conteúdos sobre as disciplinas cobradas no Enem, como é o caso do Me Explica!, que possui assuntos organizados em listas de disciplinas.

Há ainda, os conteúdos preparativos disponibilizados em sites, como o Guia Enem, com todos os assuntos cobrados em vestibulares, incluindo o Enem. O acesso é gratuito e pode ser feito, também, por quem precisa melhorar o rendimento na escola.

Sobre o Enem 2021

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o maior exame para ingresso no ensino superior brasileiro, com realização anual e aplicação em todo o país. As notas do Enem podem ser usadas para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os participantes devem estar atentos ao cronograma do programa para poder participar. Confira abaixo as etapas do exame:

Inscrições: de 30 de junho a 14 de julho

Pagamento da taxa de inscrição: até 19 de julho.

Atendimento Especializado: solicitação de 30 de junho a 14 de julho; resultado em 23 de julho; recurso de 26 a 30 de julho; resultado do recurso em 4 de agosto

Tratamento pelo Nome Social: solicitação de 19 a 23 de julho; resultado em 30 de julho; recurso de 2 a 6 de agosto; resultado do recurso em 11 de agosto

Recurso da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição: 14 a 18 de junho

Resultado do recurso da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição: 25 de junho

Provas: 21 e 28 de novembro