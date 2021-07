Avré: pavimentação chega a primeiro trecho de vicinal que dá acesso à SP-255

Com 6 metros de largura, a pavimentação vai avançar por 7 quilômetros rumo à propriedade rural

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré está concluindo a pavimentação do primeiro trecho da estrada vicinal AVR 040/169. A obra conduzida pela Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento e Secretaria de Serviços é uma parceria com a Fazenda dos Milagros.

Além de pavimento, o trecho sob intervenção já recebeu tubulação e sarjetas, entre outras melhorias.

Transformado em lei em 2019, o acordo prevê a execução de 42 mil metros quadrados de asfalto que vai contemplar as vicinais AVR 169 e AVR40 no trecho que se inicia junto à margem da Rodovia João Mellão (SP-255).

Com 6 metros de largura, a pavimentação vai avançar por 7 quilômetros rumo à propriedade rural. Além da terraplanagem, a Prefeitura é responsável pelo alargamento da via, compactação do solo e colocação de brita.

Já a empresa que representa a propriedade rural disponibiliza o material asfáltico e a aplicação de impermeabilizante.

Benefícios

Objetivo da parceria é facilitar o acesso a imóveis rurais da região e ampliar o escoamento da produção, bem como garantir a ligação ao condomínio de alto padrão que está sendo planejado pela Fazenda dos Milagros.