Mais da metade da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina da Covid-19 em Bauru

Ao todo, 188.681 moradores receberam a primeira dose da vacina

Da Redação

O município de Bauru ultrapassou, nesta quinta-feira (8), a marca de 50% da população já vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid-19. Ao todo, 188.681 moradores receberam a primeira dose da vacina, e 2.089 receberam a vacina de dose única. Com isso, são 190.770 pessoas que já tomaram ao menos uma dose da vacina, o equivalente a 50,3% da população total de Bauru.

De acordo com o IBGE, com dados do último ano, Bauru tem uma população estimada em 379.297 pessoas. Em relação a segunda dose, já foram aplicadas 62.976 doses, o que representa 16,6% da população. Muitas pessoas receberam as vacinas da AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BionTech, que possuem um prazo maior entre as duas doses, por isso a diferença entre o número de primeira e de segunda dose já aplicados. A vacina Coronavac tem intervalo menor, de 28 dias, e a vacina Janssen é de dose única.

Ao todo, entre primeira e segunda doses, e vacina de dose única, foram aplicadas 253.746 doses até esta quinta-feira em Bauru. As vacinas são enviadas pelo Estado, após repasse do Ministério da Saúde, e aplicadas pela Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde.

Bauru é a 13ª cidade do estado que mais aplicou doses de vacina até agora, mesmo sendo o 18º município em população.

CONTINUIDADE

Neste momento, Bauru realiza a aplicação da vacina em pessoas com 37 anos ou mais, e a partir de sábado (10), começará a aplicação para pessoas com 35 anos ou mais. A vacina também é aplicada em gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente com 18 anos ou mais, pessoas com comorbidade com 18 anos ou mais e profissionais da educação. Os profissionais da saúde também já foram vacinados.

O avanço da vacinação é fundamental para o controle da pandemia, mas a Secretaria de Saúde destaca que as demais medidas devem continuar, como o uso de máscara, higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, e evitar qualquer tipo de aglomeração, pois os índices da pandemia ainda são preocupantes no País, no estado de São Paulo e na região de Bauru