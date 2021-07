Cremesp em Botucatu tem dois novos delegados

Gestão será até o ano de 2023

Da Redação

Os Diretores Clínicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), Dra. Marise Pereira da Silva e Dr. Evandro Palácio foram convidados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) para coordenar a Delegacia do Conselho Regional de Medicina de Botucatu.

Dra. Marise e Dr. Evandro assumem os cargos de Delegada e Delegado Superintendente Adjunto, respectivamente. A gestão dos médicos do HCFMB coincide com o da Diretoria do CREMESP, que será até o ano de 2023.

Também participa como Delegado Superintendente do Conselho o médico geriatra do HCFMB, Dr. Paulo José Fortes Villas Boas. As delegacias constituem-se na representação do próprio CREMESP em todas as suas atribuições, que englobam desde o ensino e treinamento até os processos disciplinares.

“Ficamos extremamente felizes com o convite, principalmente porque ambos fazemos parte do corpo clínico do HCFMB, o que demonstra o reconhecimento do CREMESP na excelência de trabalho de nossa instituição”, lembra Dr. Evandro.

“Sinto-me muito honrada pelo convite e agradeço a oportunidade de ser útil à sociedade, colaborando na supervisão da ética médica e boas práticas da medicina. Nosso objetivo é trabalhar em prol de melhores condiçōes de saúde, além de defender os direitos do profissional, visando boas condições de trabalho. Levo comigo, com muito orgulho, o nome do HCFMB, pois essa bagagem compartilhada é fruto de toda formação pautada nos princípios da ética médica e responsabilidade profissional”, finaliza Dra. Marise.