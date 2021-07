Guarda Municipal prende homem por tráfico de entorpecentes em praça na Cohab 5

Com o acusado foram encontradas mais de 80 pedras de crack, 25 porções de maconha e cocaína

Da Redação

Um homem de 21 anos foi preso na tarde deste sábado, 10 de julho, por tráfico de entorpencentes, em uma praça na Cohab 5, em Botucatu. O fato foi atendido pela Guarda Civil Munciipal (GCM) após patrulhamento preventivo pela região.

Consta que durante a ação, dois homens estavam sentados em um banco no espaço público, sendo que um deles ao verificar a aproxiação da viatura, veio a correr e fugir. Dispensou antes do ato uma sacola onde foram encontradas 82 pedras de crack, 25 porções análogas a maconha e 13 microtubos contendo cocaína. Ao ser abordado pelos guardas, durante revista pessoal, o homem tinha um microtubo com cocaína e R$ 34 em dinheiro.

Durante a averiguação, o homem disse que o dinheiro era proveniente da venda dos produtos ilícitos e que estava traficando há uma semana. Diante das informações, recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para o Plantão Policial e posteriormente ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga (CDP).