Morre Domingos Scarpelini, ex-presidente do Centro Brasil-Itália, aos 97 anos

Causas do óbito não foram informadas

Da Redação

Morreu neste sábado, 10 de julho, Domingos Scarpelini, ex-presidente do Centro Brasil-Italia, aos 97 anos. As causas do óbito não foram informadas.

Scarpelini era casado com Jovelina Vieira de Melo e é pai de Domingos Geraldo, Marisa, Viviane, Sueleni, Margarida, Ana Vitória, Cristiane e Alexandre.

Velório ocorre no Complexo Funerário Orlando Panhozzi, sendo que o sepultamento será no Cemitério Portal das Cruzes, as 13 horas.