Botucatu: homem irrita-se por barulho e ameaça funcionários de empresa de mudança com arma

Uma discussão por causa de som alto provocou ameaça com morte neste domingo, 11 de julho, em Botucatu. O fato ocorreu na Rua Dr. Cardoso de Almeida, região Central.

Consta em boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de desinteligência onde funcionários de uma empresa de mudança foram ameaçados por um vizinho armado. Segundo relatado, a vítima fazia o recolhimento de móveis para o transporte com seus colaboradores e ouviam música pelo rádio. O volume teria irritado o morador de uma casa frontal.

Em determinado momento, antes do final do carregamento dos móveis, o proprietário da empresa ficou próximo do caminhão quando o vizinho aproximou-se com uma arma de cano longo apontando a mesma diretamente para a cabeça. Alegou que não estava gostando do barulho e isso o teria irritado. Logo, saiu do local, o que fez a pessoa ameaçada a acionar a polícia.

Com as informações, os policiais conheciam quem fez as ameaças e mostraram fotos do mesmo obtidas em redes sociais para a vítima, que o reconheceu. Em indagação, o acusado afirmou que teceu a intimidação devido a “um momento de raiva” e que ocorreu pelo uso de uma arma, mas que a mesma estava descarregada.

Nisso, a PM solicitou acesso à residencia, onde encontrou uma arma de calibre 12 e o outra de calibre 32 que estavam em um guarda-roupa. Não havia nenhuma documentação de porte ou mesmo posse dos objetos, fato confirmado pelo acusado.

As partes foram encaminhadas ao Plantão da Polícia Civil, onde o autor das ameaças teve voz por posse ilegal de armas e ameaças. O delegado estipulou fiança de R$ 3 mil, sendo paga pelo acusado que responderá inquérito.