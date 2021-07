Museu de Anatomia da Unesp Botucatu desenvolve projeto para que deficientes visuais aprendam anatomia

Alunos tiveram acesso a uma aula com material totalmente adaptado a eles

Da Redação

O Museu de Anatomia do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IB) abre suas portas mais uma vez em um projeto voltado aos alunos com deficiência visual da cidade. Pelo décimo ano consecutivo, os alunos que frequentam a Sala de Recursos da E.E. Prof. Pedro Torres puderam fazer parte do projeto da prof.ª Selma Michelin Matheus. Com diferentes tipos de deficiências visuais, esses alunos tiveram acesso a uma aula sobre o sistema nervoso de um jeito simples e descontraído, com um material totalmente adaptado a eles.

Textos em braile ou com letras aumentadas e, principalmente, modelos confeccionados que podem ser explorados pelo toque fazem parte do acervo do projeto. Através deles, os alunos vão visualizando com suas próprias mãos órgãos e outras estruturas que compõem a anatomia enquanto vão ouvindo as explicações da professora.

Os modelos são confeccionados a partir de materiais como isopor, silicone, bucha, papéis especiais em alto relevo, muitas vezes tendo como moldes, peças anatômicas fixadas humanas pertencentes ao acervo do Setor de Anatomia (Departamento de Biologia Estrutural e Funcional). Sempre em tamanho proporcional, diferentes texturas e cores contrastantes para aqueles com baixa visão.

Esses materiais têm sido produzidos há mais de uma década pela Profa. Selma e nesta ocasião contou com a colaboração do Prof. José Anchieta, que participou da elaboração do material e da aula oferecida ao grupo de alunos da rede estadual.

A professora Selma conta que a idealização do projeto surgiu devido a presença de uma aluna cega durante as visitas de escolares junto ao Museu de Anatomia, havendo a necessidade de oportunizar as mesmas condições de aprendizado. O projeto já conta com materiais táteis que englobam praticamente todos os sistemas orgânicos com: órgãos genitais feminino e masculino, sistemas respiratório e digestório, coração, olho, orelha, pele, e sistema nervoso.

A docente afirma que ensinando esses alunos se sente cumprindo seu papel como professora da universidade pública, como ser humano e parte da sociedade. “Colaborar e integrar esse aluno na sociedade com as condições que os outros alunos têm, permitindo que visualizem com as mãos, é extremamente gratificante”, afirma.

Mais informações

Grupos interessados em fazer visitas monitoradas pelo Museu de Anatomia do IBB podem solicitar agendamento pelo e-mail: selma.matheus@unesp.br. Informações também dentro do site do IB [www.ibb.unesp.br]. Basta acessar a seção “Departamentos” e, na sequência, “Anatomia“.

E no blog: https://museuanatoibb.blogspot.com/