Polícia apreende mais de 1 tonelada de drogas na Castello Branco

Três homens foram detidos pelo crime de tráfico de entorpecentes

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) efetuou na manhã deste sábado, 10 de julho, a apreensão de mais de uma tonelada de entorpecentes após abordagem a um caminhão que transitvava pela Rodovia Casstello Branco (SP 280) em Boituva. Três homens foram detidos pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Consta em boletim que após a chegada do veículo, com placas de São Paulo ao pedágio de Boituva, o mesmo teve ordem para parar. Durante abordagem, os dois ocupantes mostraram nervosismo e informações desencontradas sobre destino da viagem ou mesmo a motivação da mesma. Relataram que fizeram a descarga de velas para rituais de macumba na cidade de Laranjal Paulista.

Em averiguação ao compartimento de carga, policiais verificaram que sob a lona havia 10 caixas de papelão lacradas e nelas continham maconha. Foram encontrados 364 tijolos de maconha pesando 238 quilos.

Com o flagrante, os homens foram detidos e com base no endereço informado, policiais se dirigiram a Laranjal Paulista. Com apoio da PM local foram até uma residência onde encontraram outro caminhão. Um homem apresentou-se como morador e condutor do caminhão-baú. Na averiguação constatou-se a existência de vários fardos de drogas e uma caixa de metal vermelha, lacrada. Após abertura encontraram-se 839 tijolos de maconha pesando 852 quilos e 6 tijolos de cocaína em pasta pesando 6 quilos.

Além das drogas e dos entorpecentes também foram apreendidos dois aparelhos celular e um rastreador.