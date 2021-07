Bauru abre agendamento para a segunda dose das vacinas da Covid-19

Agendamento pode ser feito por todas as pessoas que já estão no prazo de tomar a segunda dose

Da Redação

A Secretaria de Saúde abriu o agendamento para aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19 nas pessoas que estão no prazo de receber a dose complementar. As vacinas Coronavac e AstraZeneca/Oxford serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), de segunda a sexta-feira.

A aplicação da Coronavac será das 10h20 às 11h, enquanto a vacina da AstraZeneca/Oxford será das 11h às 12h.As pessoas devem fazer o agendamento no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site. Ao entrar na página, a pessoa deve ir no ícone da segunda dose da vacina Coroanavac ou da segunda dose da AstraZeneca/Oxford – a segunda dose deve ser sempre da mesma vacina aplicada na primeira dose, conforme determinação do Ministério da Saúde.

O agendamento pode ser feito por todas as pessoas que já estão no prazo de tomar a segunda dose, independente de idade. Aquelas que já passaram do prazo também devem fazer io agendamento para receber a segunda dose.