Equipe botucatuense de levantamento de peso conquista 2º lugar por equipes em campeonato brasileiro

Desempenho foi no Campeonato Brasileiro, realizado em São Vicente

Da Redação

A equipe botucatuense de Powerlifting, modalidade popularmente conhecida como “levantamento de peso”, conseguiu resultados expressivos durante o Campeonato Brasileiro, realizado em São Vicente, litoral de São Paulo, entre os dias 9 e 11 de julho. A equipe ficou no 2º lugar geral da competição.

O destaque ficou para a atleta Gislaine Dias, que bateu o recorde brasileiro no levantamento terra, com 240 kg. Ela também venceu o prêmio de melhor atleta da competição no feminino.

Júlia Filadélfo conquistou a medalha de ouro em sua modalidade, levantando 170 kg no levantamento terra. Também no feminino, Débora Novais subiu ao lugar mais alto do pódio no supino raw com a marca de 90 kg.

No masculino, Fernando Barros foi 1º colocado no supino raw, com a marca de 200 kg. Willian Astorga conseguiu a 2ª colocação no supino raw com 150 kg, e a 3ª no levantamento terra com 240 kg.

Em outra categoria, Moisés Macena foi 1° lugar no supino raw, com a marca de 180 kg.

A equipe botucatuense tem como técnico Fernando Barros e como preparador físico e fisioterapeuta Edson Oliveira.

Todos os atletas de Botucatu conseguiram vaga no Campeonato Mundial, que ocorrerá no próximo mês de outubro, na Argentina.