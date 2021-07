Mais um tamanduá é atropelado e morto na Gastão Dal Farra, em Botucatu

Animal chegou a ser encaminhado a Unesp, mas não resistiu aos ferimentos

Da Redação

Mais um tamanduá-bandeira foi atropelado e morto na Rodovia Gastão Dal Farra. Dessa vez o fato foi registrado na noite de domingo, 11 de julho.

Segundo informações, o animal foi atingido por um veículo desconhecido ao atravessar a pista na região próxima ao bairro da Demétria e na área de construção da futura represa do Rio Pardo, no Complexo do Véu da Noiva. Não há informações sobre o veículo ou motorista.

Populares encontraram o tamandua ainda com vida, mas agonizando. Foi encaminhado até o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens da Unesp (Cempas) de Botucatu. No entanto, ao dar entrada para o atendimento, veio a falecer.

É o segundo caso de morte de tamanduá-bandeira na mesma rodovia em menos de quinze dias. Antes, uma fêmea também morreu após chocar-se contra uma moto e depois ser atropelada por uma caminhonete. No acidente o condutor da moto quebrou a perna.

Os casos de atropelamentos têm se tornado comuns na Rodovia, que corta diversos bairros na área rural. Os tamanduás-bandeiras atravessam a pista em busca de alimentos ou mesmo para fugir da ação predatória humana.

Devido a alta incidência de casos, a concessionária responsável instalou placas de alertas sobre a presença dos animais silvestre na região. Mas o grande problema, segundo moradores e ativistas ambientais tem sido o excesso de velocidade na pista.

Em entrevista a uma rádio local na manhã desta segunda-feira, 12 de julho, o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Rodrigues, lamentou a incidência de casos de atropelamentos de animais e voltou a frisar a necessidade de maior diálogo com a concessionária para estudos a fim de implantar meios de redução de velocidade ou mesmo de facilitar a travessia dos tamanduas.