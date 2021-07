Prouni 2021.2: Inscrições começam amanhã (13)

Inscrições estarão abertas até a próxima sexta-feira, 16

Da Agência Educa Mais Brasil

Começam nessa terça-feira (13) as inscrições para os candidatos interessados em estudar ainda neste segundo semestre de 2021 com uma bolsa do Programa Universidade para Todos (Prouni). As inscrições estarão abertas até a próxima sexta-feira, 16, e poderão ser feitas no site do Prouni.

Pode participar do processo seletivo o estudante que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais recente e atingido média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas, maior que zero na redação e não tenha diploma de ensino superior.

Para concorrer às bolsas integrais a renda familiar bruta mensal, por pessoa, é de até 1,5 salário-mínimo e de até três salários-mínimos por pessoa para bolsas parciais (50%). Além disso, é necessário ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada, desde que na condição de bolsista integral da instituição.

Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica que integram o quadro de pessoal permanente de instituição pública, também podem participar.

Na última sexta-feira, 9, o Ministério da Educação (MEC) liberou a consulta de vagas que serão disponibilizadas nesse processo seletivo. Ao todo serão ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas integrais e 64.847 parciais, para 10.821 cursos em 952 faculdades e universidades.

Os estudantes interessados podem consultar as vagas antes mesmo das inscrições por tipo de bolsa, modalidade, curso, turno, instituição e localidade do campus. Os quatro estados com maior oferta de bolsas em geral são, segundo o MEC, nessa ordem: São Paulo (31.025), Minas Gerais (12.564), Goiás (11.638) e Paraná (10.504).

Cronograma

Inscrições: 13 a 16 de julho

Resultado da primeira chamada: 20 de julho

Comprovação das informações: 20 a 28 de julho

Resultado da segunda chamada: 03 de agosto

Comprovação das informações: 03 a 11 de agosto

Inscrições na lista de espera: 17 e 18 de agosto

Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino: 20 de agosto

Comprovação das informações: 23 a 27 de agosto