Botucatu define para 8 e 14 de agosto a segunda dose da vacinação em massa contra a Covid-19

Por Flávio Fogueral

Os mais de 80 mil botucatuenses que participaram da campanha de vacinação em massa em maio receberão a segunda dose dos imunizantes contra a Covid-19 nos dias 8 e 14 de agosto, datas confirmadas pela Prefeitura de Botucatu. Os dias correspondem aos 90 dias estimados para o ciclo completo da AstraZeneca.

Para os mais de 65 mil moradores que receberam a vacina no dia 16 de maio a nova aplicação ocorrerá em 8 de agosto, um domingo. Já para os demais 20 mil botucatuenses e pessoas que trabalham na Cidade, esta etapa está agendada para o da 14, um sábado.

Detalhes logísticos ainda são preparados pela Secretaria de Saúde, mas devem seguir os parâmetros das aplicações realizadas em maio, com o uso de escolas e ginásios. O esquema será o mesmo, onde a pessoa tomará a dose na seção eleitoral onde vota. Quem não possui cadastro eleitoral receberá as doses em ginásios, como o Paralímpico, no Bairro Alto e no Heróis do Araguaia, no Jardim Monte Mor.

A aplicação das vacinas é apenas uma das etapas do estudo realizado para verificar a efetividade da vacina de Oxford/AstraZeneca quando usada em larga escala. O estudo, que terá duração de oito meses, é realizado em parceria com a Unesp avaliará a evolução de proteção da população contra o coronavírus, bem como suas mais recentes variantes. Prestes a completar dois meses da primeira etapa, os casos tiveram retração de 86% na Cidade, conforme a Secretaria de Saúde.

Conforme dados do governo do Estado, por meio do Vacinômetro, foram imunizadas 122.609 pessoas com a primeira dose em Botucatu, tanto pela CoronaVac (grupos prioritários e por idade) quanto pela Oxford/AstraZeneca (vacinação em massa nas pessoas de 18 a 60 anos). O acumulado representa 82,8% dos 148.130 moradores da Cidade. Além disso, outras 26.156 pessoas receberam a segunda dose dos imunizantes.